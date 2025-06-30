Вернувшийся в Россию Данила Козловский зарабатывает миллионы, но отказывается от частных мероприятий — в чём причина?

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После возвращения в Россию Данила Козловский активно участвует в различных творческих проектах от спектаклей до съёмок в кино. Один съёмочный день актёра стоит около 4 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Несмотря на свою успешность, Козловский до сих пор не принял ни одного приглашения на частные мероприятия. Предположительно, артист опасается, что ему начнут задавать вопросы о политике, и он хочет избежать неприятных ситуаций.

Данила Козловский три года назад осудил спецоперацию и уехал из России. Известно, что на его спектакли за рубежом приходили Алла Пугачёва и Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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