От заклинившего замка до чаек в номере: Анна Семенович вспомнила необычные происшествия во время своих гастролей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гастрольная жизнь Анны Семенович полна неожиданностей. Недавняя поездка в Архангельск едва не сорвалась из-за заклинившей двери в гостиничном номере. Певица, готовясь к утреннему выезду в аэропорт, накануне вечером обнаружила, что не может покинуть своё временное жилище. К счастью, на помощь пришёл её директор, обладающий, как выяснилось, опытом "вскрытия" замков в старых отелях.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

По словам Анны, замок просто заклинило. Благодаря находчивости директора певица смогла вовремя выбраться из заточения.

"Просто эта дверь выдвижная, и, видимо, конструкция замка не очень надёжная", — пояснила Анна.

Этот случай напомнил Семенович о другом забавном происшествии, случившемся во время гастролей в Сочи. Вернувшись в номер, она обнаружила незваных гостей — чаек, устроившихся на подоконнике. Как птицы проникли в закрытое помещение, осталось загадкой, но Анне пришлось выпустить их через балкон.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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