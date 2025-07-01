От заклинившего замка до чаек в номере: Анна Семенович вспомнила необычные происшествия во время своих гастролей

Гастрольная жизнь Анны Семенович полна неожиданностей. Недавняя поездка в Архангельск едва не сорвалась из-за заклинившей двери в гостиничном номере. Певица, готовясь к утреннему выезду в аэропорт, накануне вечером обнаружила, что не может покинуть своё временное жилище. К счастью, на помощь пришёл её директор, обладающий, как выяснилось, опытом "вскрытия" замков в старых отелях.
По словам Анны, замок просто заклинило. Благодаря находчивости директора певица смогла вовремя выбраться из заточения.
"Просто эта дверь выдвижная, и, видимо, конструкция замка не очень надёжная", — пояснила Анна.
Этот случай напомнил Семенович о другом забавном происшествии, случившемся во время гастролей в Сочи. Вернувшись в номер, она обнаружила незваных гостей — чаек, устроившихся на подоконнике. Как птицы проникли в закрытое помещение, осталось загадкой, но Анне пришлось выпустить их через балкон.
Об этом сообщает mk.ru.
А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
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