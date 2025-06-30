Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фестивале FuelFest в Южной Калифорнии Вин Дизель сделал сенсационное заявление о финальном фильме культовой франшизы. Одиннадцатая часть "Форсажа", выход которой запланирован на апрель 2027 года, станет настоящим подарком для поклонников серии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мотоцикл

Ключевые детали:

Действие фильма вернется в Лос-Анджелес

Акцент на автомобильной культуре и шоссейных гонках

Воссоединение Доминика Торетто (Дизель) и Брайана О'Коннора (Уокер)

Возвращения Пола Уокера

Актер трагически погиб в 2013 году, поэтому его персонаж появится на экране с помощью цифровых технологий. Это не первый подобный случай в франшизе — после смерти Уокера его роль уже "оживляли" для завершения "Форсажа 7".

Предыдущий фильм серии ("Форсаж X") вышел в 2023 году с бюджетом $340 млн и собрал $700 млн в мировом прокате. Изначально он задумывался как первая часть двухсерийного финала, но сейчас планы могут измениться.

Дизель подчеркнул, что согласился на апрельский релиз 2027 года только при выполнении трех условий: возвращения в Лос-Анджелес, акцента на автомобильной культуре и воссоединения с персонажем Уокера.

Уточнения

«Форса́ж» (англ Fast & Furious; досл. : «Быстрые и яростные») — американская медиафраншиза, состоящая на 2023 год из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала, выпущенных с 2001 по 2023 год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.