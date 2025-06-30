Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В коде зарыты ошибки — новая нейросеть вытащит их мгновенно
Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране
Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица
Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили
Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить
Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы

Верка Сердючка в зоне СВО? Продюсер не исключил, что после концерта в Одессе Данилко должен быть готов ко всему

0:40
Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник поразмышлял о том, чем может обернуться для Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, его скандальный концерт в Одессе, на котором он пропел строчки с матом, выразив протест против запрета петь на русском языке.

Верка Сердючка
Фото: flickr.com by Daniel Kruczyński, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Верка Сердючка

Такой поступок был очень рискованным для Данилко. По мнению Дзюника, может дойти даже до того, что артиста отправят в зону СВО за подобные шалости.

"На сегодняшний день я допускаю всё что угодно. Украина сейчас непредсказуемая страна. Совершенно непредсказуемая", — уверен продюсер.

Об этом сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
В коде зарыты ошибки — новая нейросеть вытащит их мгновенно
Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране
Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица
Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили
Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить
Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы
Салат с курицей и яблоком, который просят готовить снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.