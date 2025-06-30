Верка Сердючка в зоне СВО? Продюсер не исключил, что после концерта в Одессе Данилко должен быть готов ко всему

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник поразмышлял о том, чем может обернуться для Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, его скандальный концерт в Одессе, на котором он пропел строчки с матом, выразив протест против запрета петь на русском языке.

Фото: flickr.com by Daniel Kruczyński, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Верка Сердючка

Такой поступок был очень рискованным для Данилко. По мнению Дзюника, может дойти даже до того, что артиста отправят в зону СВО за подобные шалости.

"На сегодняшний день я допускаю всё что угодно. Украина сейчас непредсказуемая страна. Совершенно непредсказуемая", — уверен продюсер.

Об этом сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.



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