Верка Сердючка в зоне СВО? Продюсер не исключил, что после концерта в Одессе Данилко должен быть готов ко всему

Продюсер Леонид Дзюник поразмышлял о том, чем может обернуться для Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, его скандальный концерт в Одессе, на котором он пропел строчки с матом, выразив протест против запрета петь на русском языке.
Такой поступок был очень рискованным для Данилко. По мнению Дзюника, может дойти даже до того, что артиста отправят в зону СВО за подобные шалости.
"На сегодняшний день я допускаю всё что угодно. Украина сейчас непредсказуемая страна. Совершенно непредсказуемая", — уверен продюсер.
Об этом сообщает сайт aif.ru.
Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
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