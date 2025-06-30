Илья Резник раскрыл секрет молодости и счастья в 87 лет: что помогает поэту оставаться бодрым?

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Недавно Илье Резнику исполнилось 87 лет, но у него такой же светлый ум, как в более молодые годы, а ещё он бодр и активен. Илья Рахмиэлевич рассказал, как ему удаётся поддерживать себя в таком состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Резник

Знаменитый поэт счастлив со своей женой Ириной Романовой и уверен, что именно благодаря ей он ведёт такую насыщенную жизнь.

"С Ирочкой мы живём уже 26 лет вместе. Она для меня — и Божий дар, и спасение. Без неё у меня уже не было бы никакой жизни, конечно. Мне сейчас 87 лет, а мозги светлые. Это главное! У меня многие спрашивают: "Как вам удалось построить такие крепкие отношения?" Мы занимаемся одним общим делом — творчеством", — поделился Резник.

Кроме того, вместе с супругой поэт часто плавает в бассейне, а ещё они следят за питанием и, будучи верующими людьми, соблюдают все посты. Резник отметил, что это не составляет ему никакого труда, а, наоборот, в радость, ведь для него лучшая пища — это каши, овощи, фрукты. Мясо он и не в пост ест очень редко.

Также Илья Рахмиэлевич придаёт большое значение молитве и считает, что искреннее обращение к Богу в свою очередь дарит энергию и силы для новых свершений.

Резнику очень важно ощущать, что он приносит пользу людям. Вместе с женой он создал три детских театра и международную "Маленькую страну", где занимаются дети дипломатов.

"Результат ошеломляющий. Мы уже дали концерт, посвящённый 80-летию Великой Победы, где детки пели военные песни, ставшие классикой советской эстрады. В такие моменты, когда ты видишь результат своей работы, я испытываю большое счастье. Чувствовать себя нужным — это ещё один момент, который не позволяет расслабляться и почивать на лаврах", — заключил поэт.

Об этом сообщает URA.RU.

Уточнения

Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).



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