Дело не только в нежных чувствах: вот почему Анна Калашникова готова вернуться к Прохору Шаляпину

Некогда бурный роман между Прохором Шаляпиным и Анной Калашниковой остался в прошлом, однако бывшие возлюбленные сумели сохранить тёплые дружеские отношения. Более того, кажется, чувства между ними до сих пор живы.
На фестивале "Мир глазами искусственного интеллекта" Калашникова поделилась, что недавно Шаляпин признался ей в желании вернуться в их отношения, отметив, что из всех его бывших она единственная, к кому он испытывает подобные чувства.
Модель в свою очередь, заявила что была бы не против воссоединения, намекнув на хорошие жилищные условия артиста. Услышав это, Шаляпин не смог сдержать эмоций и публично признался Калашниковой в любви, назвав её настоящей и восхитившись её красотой.
"Почему бывшая?! Ты не моя бывшая, ты моя настоящая. Я тебя люблю! Она красота неописуемая", — приводит слова звезды StarHit.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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