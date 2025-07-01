Дело не только в нежных чувствах: вот почему Анна Калашникова готова вернуться к Прохору Шаляпину

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда бурный роман между Прохором Шаляпиным и Анной Калашниковой остался в прошлом, однако бывшие возлюбленные сумели сохранить тёплые дружеские отношения. Более того, кажется, чувства между ними до сих пор живы.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

На фестивале "Мир глазами искусственного интеллекта" Калашникова поделилась, что недавно Шаляпин признался ей в желании вернуться в их отношения, отметив, что из всех его бывших она единственная, к кому он испытывает подобные чувства.

Модель в свою очередь, заявила что была бы не против воссоединения, намекнув на хорошие жилищные условия артиста. Услышав это, Шаляпин не смог сдержать эмоций и публично признался Калашниковой в любви, назвав её настоящей и восхитившись её красотой.

"Почему бывшая?! Ты не моя бывшая, ты моя настоящая. Я тебя люблю! Она красота неописуемая", — приводит слова звезды StarHit.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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