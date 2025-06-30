Красный автомобиль в воздухе: как Бейонсе справилась с неожиданностью на концерте

Бейонсе дала потрясающий стартовый концерт в Хьюстоне в рамках своего тура Cowboy Carter, преодолев технические трудности, из-за которых она зависла в воздухе, не сбившись с ритма.

Фото: commons.wikimedia.org by Nat Ch Villa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бейонсе

Обладательница "Грэмми" начала свой первый концерт в своём родном городе Хьюстоне на стадионе NRG Stadium 28 июня в 19:50 по местному времени. Концерт ознаменовал её первую поездку на Юг в рамках тура Cowboy Carter и the Rodeo Chitlin' Circuit.

Ближе к концу выступления, когда Бейонсе пела свой хит "16 Carriages", паря в красном автомобиле, из-за технической неисправности транспортное средство накренилось в воздухе. Она ненадолго приостановила шоу, несколько раз приказав всем "остановиться", после чего её благополучно спустили и посадили машину среди зрителей. Пострадавших не было. Вскоре после этого она вернулась на сцену хладнокровной, спокойной и собранной.

"Если я когда-нибудь упаду, я знаю, вы все меня подхватите", — пошутила певица, прежде чем продолжить шоу.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.



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