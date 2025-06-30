Сплетни завистников или горькая правда? Марго Овсянникова рассказала, действительно ли она поссорилась с Киркоровым

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марго Овсянникова, которую многие знают как протеже Филиппа Киркорова, решительно опровергла слухи о прекращении их сотрудничества. Певица назвала подобные сплетни происками завистников и заявила, что они не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщает издание Super.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Марго подчеркнула, что недавно встречалась с Филиппом Бедросовичем и они активно обсуждали совместные планы на ближайшее будущее. Более того, артистка поделилась радостной новостью: в 2025 году поклонников ждёт сразу несколько её дуэтов с Киркоровым, так что, вопреки всем слухам, творческий союз двух артистов жив и полон новых идей.

Кроме того, Овсянникова прокомментировала недавний конфликт Киркорова с Авророй Кибой, когда он открыто заявил ей, что не считает её личностью. По словам Марго, этот эпизод не имеет никакого значения для Киркорова, особенно теперь, когда у него и так есть другие проблемы.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



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