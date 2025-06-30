Сплетни завистников или горькая правда? Марго Овсянникова рассказала, действительно ли она поссорилась с Киркоровым

Марго Овсянникова, которую многие знают как протеже Филиппа Киркорова, решительно опровергла слухи о прекращении их сотрудничества. Певица назвала подобные сплетни происками завистников и заявила, что они не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщает издание Super.
Марго подчеркнула, что недавно встречалась с Филиппом Бедросовичем и они активно обсуждали совместные планы на ближайшее будущее. Более того, артистка поделилась радостной новостью: в 2025 году поклонников ждёт сразу несколько её дуэтов с Киркоровым, так что, вопреки всем слухам, творческий союз двух артистов жив и полон новых идей.
Кроме того, Овсянникова прокомментировала недавний конфликт Киркорова с Авророй Кибой, когда он открыто заявил ей, что не считает её личностью. По словам Марго, этот эпизод не имеет никакого значения для Киркорова, особенно теперь, когда у него и так есть другие проблемы.
Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.