Инстасамка раскрыла трагическую правду о пластических операциях своего мужа: вот почему это не каприз, а необходимость

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инстасамка неожиданно встала на защиту своего мужа Олега Moneyken после того, как его неоднократно критиковали за пластические операции на носу. Рэп-исполнительница объяснила в социальных сетях, что ринопластика была не прихотью, а необходимостью, вызванной трагическими обстоятельствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Инстасамка

Оказывается, в детстве Олег подвергался насилию со стороны отца, который сломал ему нос. Это привело к серьёзной травме, потребовавшей хирургического вмешательства. Инстасамка возмутилась насмешкам в адрес мужа, подчеркнув, что за внешними изменениями стоит болезненное прошлое.

"У него были очень напряжённые отношения в семье, и отец сломал ему нос. И после этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться?" — пристыдила фанатов Инстасамка.

Сама Инстасамка не скрывает, что прибегала к услугам косметологов и хирургов, чтобы изменить свою внешность. Она увеличила губы, грудь и ягодицы, однако, по словам певицы, импланты доставляют ей дискомфорт, поэтому в будущем она планирует вернуться к своему естественному облику.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.



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