Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки

Николай Басков раскрыл секрет своего нового дома: почему журналисты могут потерять сознание при входе

1:00
Шоу-бизнес

Николай Басков, готовящийся отметить свой 48-й день рождения, с головой ушёл в обустройство нового жилища. Артист признался, что мечтает завершить все работы к юбилею, но процесс идёт не так быстро, как хотелось бы. По словам певца, в его будущем особняке найдётся место для семи спален и даже детских комнат.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Несмотря на оптимистичные планы, новоселье, вероятно, состоится позже праздничной даты.

"Всю жизнь мечтал построить тот дом, о котором я мечтаю. Дай бог я его к юбилею закончу", — поделился Басков.

На вопрос о том, планирует ли он пригласить журналистов на торжественное открытие, артист заинтриговал публику, заявив, что увиденное может оказаться слишком ошеломляющим для представителей прессы.

"Вы потеряете сознание при входе!" — лаконично ответил певец, подогревая интерес к своему новому дому.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Эти хэтчбеки объединили стиль и комфорт: топ-8 лучших моделей для городских условий
Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес
Цветущий друг вашего сада: хелоне, который не требует особого ухода
Гений на лапках: 7 признаков, что ваш питомец — прирождённый интеллектуал
Римский лагерь за границей империи: что скрывает Хоог-Бюрло
Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание
Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Как не превратить спорт в пытку: методы, которые спасут мышцы и нервы после тренировки
Бюджетные средства для волос, которые работают лучше, чем дорогие аналоги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.