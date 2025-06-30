Николай Басков раскрыл секрет своего нового дома: почему журналисты могут потерять сознание при входе

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков, готовящийся отметить свой 48-й день рождения, с головой ушёл в обустройство нового жилища. Артист признался, что мечтает завершить все работы к юбилею, но процесс идёт не так быстро, как хотелось бы. По словам певца, в его будущем особняке найдётся место для семи спален и даже детских комнат.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Несмотря на оптимистичные планы, новоселье, вероятно, состоится позже праздничной даты.

"Всю жизнь мечтал построить тот дом, о котором я мечтаю. Дай бог я его к юбилею закончу", — поделился Басков.

На вопрос о том, планирует ли он пригласить журналистов на торжественное открытие, артист заинтриговал публику, заявив, что увиденное может оказаться слишком ошеломляющим для представителей прессы.

"Вы потеряете сознание при входе!" — лаконично ответил певец, подогревая интерес к своему новому дому.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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