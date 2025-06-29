Полина Гагарина вспомнила о травматичном опыте: как Фабрика звёзд чуть не пошатнула её психику

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Несмотря на то что "Фабрика звёзд" открыла Полине Гагариной дорогу к славе, участие в проекте оставило у неё не самые приятные воспоминания.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

В интервью для шоу "По-каверочку" певица призналась, что ужасно чувствовала себя в те дни. Ей было тяжело жить под постоянным наблюдением камер и находиться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми.

"Это был для меня просто катастрофический стресс", — заявила певица.

Особенно болезненным моментом для юной Полины была разлука с мамой, с которой она не могла часто видеться из-за строгих правил проекта. В то время Гагарина мечтала лишь об одном — поскорее покинуть "Фабрику" и вернуться к своей привычной жизни, в которой она чувствовала себя свободной.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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