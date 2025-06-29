Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В недавнем эфире программы "Судьба человека" певец SHAMAN откровенно рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной. Он подтвердил, что замечает сходство между собой и своей избранницей, о котором часто пишут в социальных сетях. Исполнитель также отметил, что Екатерина разделяет его жизненные принципы и взгляды на общественную деятельность.

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

Отвечая на вопрос о том, как складываются его отношения с Мизулиной, SHAMAN подчеркнул, что его график, состоящий из постоянных гастролей и работы в студии, требует рядом человека, который понимает его образ жизни.

На вопрос о возможной свадьбе певец ответил уклончиво, отметив, что, учитывая его предыдущие разводы, с такими вещами точно не стоит спешить.

"Мы на старте отношений, пока до этого дело не дошло, но всё развивается. Тут не нужно торопить события, вы же понимаете, у меня за спиной два развода…" — поделился SHAMAN.

Тем не менее певец рассказал, что уже успел наладить тёплые отношения с мамой Екатерины, с которой они начали общаться после совместного посещения оперы.

В завершение беседы SHAMAN с восхищением отозвался о хозяйственности своей возлюбленной, подчеркнув, что она прекрасно готовит и создаёт уютную атмосферу дома. Когда исполнитель возвращается домой, он уже на пороге чувствует вкусный и ароматный запах горячего ужина.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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