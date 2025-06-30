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Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу

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Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская выразила поддержку Маргарите Симоньян, которая недавно представила свою новую книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра".

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Поплавская, известная своей активной гражданской позицией, оформила предзаказ романа, подчеркнув в своём Telegram-канале, что делает это не только для поддержки коллеги, но и для помощи нуждающимся. Симоньян планирует направить все доходы от продажи книги на благотворительность, оказывая помощь больным детям и участникам боевых действий.

Поплавская отметила важность таких инициатив и выразила надежду, что хороших книг, несущих в себе пользу обществу, будет становиться больше. Напомним, что муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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