Актриса Яна Поплавская выразила поддержку Маргарите Симоньян, которая недавно представила свою новую книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
Поплавская, известная своей активной гражданской позицией, оформила предзаказ романа, подчеркнув в своём Telegram-канале, что делает это не только для поддержки коллеги, но и для помощи нуждающимся. Симоньян планирует направить все доходы от продажи книги на благотворительность, оказывая помощь больным детям и участникам боевых действий.
Поплавская отметила важность таких инициатив и выразила надежду, что хороших книг, несущих в себе пользу обществу, будет становиться больше. Напомним, что муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
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