На концерте Агутина произошло невероятное: как певец помог будущей маме

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте Леонида Агутина в Санкт-Петербурге произошло необычное событие. Одна из зрительниц, будущая мама, обратилась к артисту с просьбой помочь узнать пол её будущего ребенка.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Агутин

Девушка принесла на выступление плакат с надписью: "Дядя Лёня, помоги узнать пол ребёнка". Агутин, увидев обращение, с готовностью откликнулся. Конверт с результатами УЗИ передали на сцену, и певец, признавшись, что сам немного волнуется, объявил, что у пары будет девочка, и добавил, что он предчувствовал, что будет именно так.

Зал встретил новость восторженными аплодисментами, а после объявления зазвучала песня "На сиреневой луне", что добавило моменту особую трогательность. Видеозапись этого события быстро распространилась в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.