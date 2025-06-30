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Дочь Глюкозы удивила всех выбором профессии: почему она мечтает стать патологоанатомом?

1:08
Шоу-бизнес

Восемнадцатилетняя Лидия Чистякова-Ионова, дочь известной певицы Глюкозы, удивила общественность выбором будущей профессии. Несмотря на то что девушка, выступающая под псевдонимом Ray, уже делает успехи на музыкальной сцене, она планирует связать свою жизнь с медициной. Лидия призналась, что мечтает стать патологоанатомом, объясняя это своей любовью к химии и биологии.

Морг
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Морг

В интервью изданию "7Дней" она рассказала о своих планах поступить в медицинский вуз, рассматривая патологоанатомию как наиболее привлекательное направление.

"Если пойду в медицинский, то, возможно, потом смогу перейти на патологоанатомию. Это мне было бы очень интересно. Пока что это просто мечта", — поделилась Лидия.

Стоит отметить, что школьные годы дались Лидии нелегко. Из-за проблем с поведением ей дважды пришлось менять учебное заведение, и после девятого класса она перешла на домашнее обучение, однако Глюкоза всегда поддерживала дочь, считая, что современная система образования не всегда отвечает потребностям подростков.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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