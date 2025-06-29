Серьёзный урок для его души: Катя Лель рассказала, что чувствует своего бывшего мужа между мирами

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на продолжающиеся поиски Игоря Кузнецова, пропавшего во Франции в апреле, его бывшая жена, певица Катя Лель, не теряет надежды. В разговоре с журналистами она поделилась своими ощущениями, говоря о мистическом состоянии Игоря, не связанном, однако, со смертью.

Фото: unsplash.com by Austin Schmid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туман

Исполнительница хита "Мой мармеладный" убеждена, что с Игорем всё в порядке и происходящее — это важный этап в его духовном развитии. Она верит, что если он сможет пройти через это испытание, то его жизнь продолжится.

"Это серьёзный урок для его души, ему дают очень большой шанс трансформации — если он сможет пройти этот шанс, то он будет жить дальше", — пояснила знаменитость в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Лель также рассказала о своих вещих снах, которые помогают ей получать информацию о бывшем супруге. Она подчеркнула, что не ощущает его в мире мёртвых, а скорее в переходном состоянии. Певица отметила, что их дочь очень переживает за отца, поскольку между ними существует сильная энергетическая связь.

"Я не ощущала его в другом мире. Я ощущала его между мирами, между этим миром и другим. Я не могла это объяснить, я видела, что ребёнок очень переживает, всё-таки у них большая связь с папой энергетическая", — добавила артистка.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.