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Серьёзный урок для его души: Катя Лель рассказала, что чувствует своего бывшего мужа между мирами

1:28
Шоу-бизнес

Несмотря на продолжающиеся поиски Игоря Кузнецова, пропавшего во Франции в апреле, его бывшая жена, певица Катя Лель, не теряет надежды. В разговоре с журналистами она поделилась своими ощущениями, говоря о мистическом состоянии Игоря, не связанном, однако, со смертью.

Туман
Фото: unsplash.com by Austin Schmid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман

Исполнительница хита "Мой мармеладный" убеждена, что с Игорем всё в порядке и происходящее — это важный этап в его духовном развитии. Она верит, что если он сможет пройти через это испытание, то его жизнь продолжится.

"Это серьёзный урок для его души, ему дают очень большой шанс трансформации — если он сможет пройти этот шанс, то он будет жить дальше", — пояснила знаменитость в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Лель также рассказала о своих вещих снах, которые помогают ей получать информацию о бывшем супруге. Она подчеркнула, что не ощущает его в мире мёртвых, а скорее в переходном состоянии. Певица отметила, что их дочь очень переживает за отца, поскольку между ними существует сильная энергетическая связь.

"Я не ощущала его в другом мире. Я ощущала его между мирами, между этим миром и другим. Я не могла это объяснить, я видела, что ребёнок очень переживает, всё-таки у них большая связь с папой энергетическая", — добавила артистка.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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