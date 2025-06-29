Верка Сердючка ответила матом критикам русского языка: скандал в Киеве

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, резко ответил критикам. В видео, опубликованном "Страной.ua", он нецензурно посоветовал уйти всем, кто не любит его творчество.
Поводом стала волна возмущения после его выступления в Osocor Residence (Киев) 14 июня. "Языковые активисты" раскритиковали артиста за исполнение песен на русском языке.
Телеведущий Виктор Дяченко заявил, что подал жалобу языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Он даже обвинил Сердючку в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию".
Омбудсмен Кремень отреагировал на инцидент. Он сообщил об обращении в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в столице.
Ранее, в мае, Данилко назвал образ Сердючки "политической фигурой". Он также вспомнил травлю после "Евровидения-2007", где ему приписывали фразу "Russia goodbye", что он отрицал.
Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).
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