Верка Сердючка ответила матом критикам русского языка: скандал в Киеве

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Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, резко ответил критикам. В видео, опубликованном "Страной.ua", он нецензурно посоветовал уйти всем, кто не любит его творчество.

Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed верка сердючка

Поводом стала волна возмущения после его выступления в Osocor Residence (Киев) 14 июня. "Языковые активисты" раскритиковали артиста за исполнение песен на русском языке.

Телеведущий Виктор Дяченко заявил, что подал жалобу языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Он даже обвинил Сердючку в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию".

Омбудсмен Кремень отреагировал на инцидент. Он сообщил об обращении в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в столице.

Ранее, в мае, Данилко назвал образ Сердючки "политической фигурой". Он также вспомнил травлю после "Евровидения-2007", где ему приписывали фразу "Russia goodbye", что он отрицал.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.





Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).



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