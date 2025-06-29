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Тайны последнего вздоха Майкла Джексона: тревожные детали вскрытия, ранения и инъекции

1:41
Шоу-бизнес » Зарубежный

К 16-й годовщине ухода Майкла Джексона издание Radar Online опубликовало тревожные зарисовки. Они основаны на официальных результатах вскрытия певца, скончавшегося 25 июня 2009 года.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

Рисунки детально показывают состояние тела звезды перед смертью. При росте 175 см и весе 62 кг его телосложение было в норме. Однако тело покрывали многочисленные следы от инъекций на руках, ногах, плечах.

Хорошо видны были и шрамы от пластических операций за ушами, возле ноздрей. Обнаружены свежие повреждения: ссадины на коленях, голенях, порезы на спине. Они указывают на возможное падение незадолго до смерти.

Отчёт подтвердил серьёзные последствия ожога головы во время съёмок Pepsi в 1984 году. Натуральные волосы сильно поредели, вынуждая певца носить приклеенный парик. Передняя часть скальпа была зататуирована чёрным для маскировки под волосы, брови также подкрашены татуажем.

Вскрытие выявило переломы рёбер и грудины от реанимационных усилий. Анализы обнаружили смертельный коктейль препаратов: пропофол, лоразепам, мидазолам. Именно это стало официальной причиной смерти.

Личный врач Конрад Мюррей, вводивший препараты, был осуждён за непредумышленное убийство. Он отбыл двухлетний тюремный срок. Новые детали рисуют мрачную картину последних дней иконы.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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