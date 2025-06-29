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Штамп ничего не значит: Шепелев объяснил, зачем идёт под венец

1:12
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев, недавно объявивший о помолвке, в интервью журналу "Антенна-Телесемь" поделился своим отношением к браку. Несмотря на предстоящее торжество, он отметил, что по-прежнему не считает штамп в паспорте чем-то значимым.

Свадьба
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадьба

По словам Шепелева, формальный статус "муж" и "жена" не добавляет ответственности в отношениях и не является гарантией их прочности. Он уверен, что регистрация брака не влияет ни на стремление партнёров работать над собой, ни на верность.

Телеведущий также напомнил о высоком уровне разводов, который, по его мнению, подтверждает: штамп — не защита от разрыва. Однако, несмотря на свой скептицизм, он подчеркнул, что решение жениться стало для него личным и осознанным шагом.

Как признался Шепелев, за девять лет отношений он захотел добавить в общую историю ещё одно важное событие.

Отдельно шоумен подчеркнул, что предстоящая свадьба не имеет цели привлечь внимание общественности и не является пиар-ходом. По его мнению, играть на публику в таком вопросе — это слишком дешёвый приём.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. Известен по ведению ряда телепередач на каналах Беларуси, Украины и России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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