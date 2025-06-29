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Такая мудрая, такая хитрая: психолог объяснила, почему именно Гузеева угодила в историю с мошенничеством

2:07
Шоу-бизнес

Популярная телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством при продаже недвижимости на Бали. По сообщениям СМИ, на актрису подали заявление обманутые покупатели, утверждающие, что стали жертвами аферы. Имя звезды "Давай поженимся!" всплыло в связи с деятельностью бизнесмена Сергея Домогацкого, которого обвиняют в обмане клиентов, желающих приобрести жильё на индонезийском острове.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

Психолог Марианна Абравитова считает, что Гузеева, скорее всего, сама стала жертвой обмана со стороны предприимчивого дельца. По мнению эксперта, Домогацкий намеренно привлёк известную телеведущую для продвижения своего бизнеса, используя её репутацию и авторитет для привлечения клиентов.

"Он не зря выбрал её именно для того, чтобы она была некой ширмой, некой афишей, на которую идут. Люди уверены, что раз тут Гузеева — а уж она такая мудрая, такая хитрая, такая жёсткая, что с ней не забалуешь. И, конечно же, она создала себе этот имидж, и в принципе, он сейчас сыграл против неё", — порассуждала специалист в беседе с порталом "Страсти".

Абравитова предполагает, что Гузеева, участвуя в рекламных роликах, не подозревала о преступных намерениях бизнесмена и просто выполняла свою работу, не осознавая последствий.

Однако, как отмечает психолог, даже если Гузеева не знала о мошеннической схеме, её участие в рекламе может иметь серьёзные последствия. В случае судебного разбирательства ей будет сложно доказать свою непричастность, и ей, возможно, придётся нести ответственность за свои действия. Абравитова подчёркивает, что репутация, которую Гузеева строила годами, сейчас находится под угрозой.

По мнению эксперта, скандал может негативно сказаться на её карьере: руководство Первого канала может пересмотреть вопрос о её дальнейшем участии в программе "Давай поженимся!".

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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