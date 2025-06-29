От славы до забвения и обратно: продюсер раскрыл, как Юлия Чичерина может вернуть утраченную популярность

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов поразмышлял о карьере Юлии Чичериной и отметил резкий спад её популярности по сравнению с прежними временами.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юлия Чичерина

"Она ушла в творческую тишину. Сейчас Юлия мало востребована у публики и заказчиков. Раньше у неё была большая популярность, сейчас она в десятки раз упала. В те времена, насколько я помню, гонорар за час составлял от 700—800 тысяч рублей", — высказался продюсер в беседе с порталом "Страсти".

Однако он уверен, что у Чичериной не всё потеряно и она могла бы вернуть себе былой успех, если бы продумала стратегию, как это сделать, и нашла себе помощников. Дворцов привёл в пример Надежду Кадышеву, которая сейчас снова купается в лучах славы.

"Чичерина должна реанимировать свою творческую деятельность, найти команду, стратегию, тогда она может выстрелить, как Надежда Кадышева, которая сделала себе вторую славу", — пояснил продюсер.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен.



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