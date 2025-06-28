Обычных покровителей здесь недостаточно: Бородин раскрыл, кто может решить судьбу Чулпан Хаматовой

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава ФПБК Виталий Бородин прокомментировал слова Яны Поплавской о том, что на Петербургском международном экономическом форуме обсуждалась возможность возвращения Чулпан Хаматовой в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Бородин уверен, что это слишком серьёзный вопрос, который не могут решать даже очень влиятельные люди, поскольку такое должен решать сам президент. Бородин уверен, что после признания Хаматовой о том, что она поддерживает Украину, против неё нужно возбуждать уголовное дело, однако он подчеркнул, что у актрисы, вероятно, остались в России покровители.

Также политик выразил уверенность в том, что россияне не будут рады возвращению некогда любимой актрисы.

"Люди против, не хотят её видеть в нашей стране. Про какое возвращение тогда может идти речь? Против неё нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности тех, кто помогает ей в России. Их тоже нужно проверять, какое они отношение имеют к ней и почему сегодня ставят вопрос о её возвращении. Лучше бы обсуждали, как помочь бойцам СВО, их семьям, ребятам, которые лежат раненые", — высказался Бородин в беседе с порталом "Страсти".

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012), лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (2004, 2014).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.