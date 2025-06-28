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Роскошный и неожиданный подарок: Анастасию Волочкову короновали — вот как это произошло

1:11
Шоу-бизнес

На недавнем представлении скандально известного шоу Анастасии Волочковой "Одержимость" произошёл неожиданный момент. Продюсер Георгий Иващенко, присутствовавший в зале, преподнёс балерине роскошный подарок — корону.

Корона
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корона

По информации издания "СтарХит", Иващенко со сцены обратился к Волочковой, назвав её королевой русского балета и подчеркнув, что для него она гораздо больше, чем просто заслуженная артистка. Он предложил ей немедленно примерить корону, символизирующую её статус.

Волочкова с восторгом приняла подарок и призналась, что Иващенко — её давний друг. Она отметила, что уже давно ощущает себя "прима-балериной всея Руси" и народной артисткой, хотя и не придаёт особого значения официальным званиям.

"Георгий — позитивнейший человек, люблю таких. Я уже прима-балерина всея Руси, меня дети знают. Я давно уже самая настоящая народная артистка, хотя к званиям отношусь спокойно. Гера, я тебя обожаю и с радостью примерю корону. Я человек без комплексов", — сказала Анастасия.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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