Анна Хилькевич призналась в кризисе брака: мы теряли друг друга и себя, но спасли семью

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Несмотря на образ идеальной семьи, Анна Хилькевич и её муж Артур Волков прошли через серьёзное испытание.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

В браке, длящемся почти 10 лет, и воспитывающим трёх дочерей, наступил момент, когда пара оказалась на грани развода.

"Кризисы бывают у всех, независимо от стажа или количества детей. Мы оба чувствовали, что теряем друг друга… и себя заодно. Я искренне думала, что развода не избежать", — поделилась Хилькевич.

По её словам, это был период глубокой разобщённости, когда супруги "перестали слышать" друг друга.

Спасением стала поддержка сестры Анны — Натальи. Она не давала советов, а помогла паре заново найти общий язык: "Никакой магии с её стороны — только нужные слова, которые мы сами уже не могли подобрать. Они попали в точку, и это сработало как толчок".

Вместе с этим, Хилькевич и Волков начали долгие откровенные разговоры, пересмотрели приоритеты и занялись духовным развитием. Этот опыт, по признанию актрисы, стал переломным.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.