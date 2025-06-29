Анна Хилькевич призналась в кризисе брака: мы теряли друг друга и себя, но спасли семью

Несмотря на образ идеальной семьи, Анна Хилькевич и её муж Артур Волков прошли через серьёзное испытание.
В браке, длящемся почти 10 лет, и воспитывающим трёх дочерей, наступил момент, когда пара оказалась на грани развода.
"Кризисы бывают у всех, независимо от стажа или количества детей. Мы оба чувствовали, что теряем друг друга… и себя заодно. Я искренне думала, что развода не избежать", — поделилась Хилькевич.
По её словам, это был период глубокой разобщённости, когда супруги "перестали слышать" друг друга.
Спасением стала поддержка сестры Анны — Натальи. Она не давала советов, а помогла паре заново найти общий язык: "Никакой магии с её стороны — только нужные слова, которые мы сами уже не могли подобрать. Они попали в точку, и это сработало как толчок".
Вместе с этим, Хилькевич и Волков начали долгие откровенные разговоры, пересмотрели приоритеты и занялись духовным развитием. Этот опыт, по признанию актрисы, стал переломным.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.
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