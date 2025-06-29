Развод, который до сих пор болит: известный блогер откровенно высказался о расставании

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Популярный блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев) впервые детально описал переживания после развода.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руслан Усачев

В интервью Иде Галич он признался, что для восстановления после расставания с Катериной Ример потребовался целый год.

"Занимался самопознанием, отрывался… Сейчас чувствую себя нормально, но, возможно, ещё не до конца пережил", — откровенничал Усачев.

Он подчеркнул, что полностью погрузился в работу, а тяги к новым отношениям нет уже полгода.

Пара сохраняет контакт: "С экс-женой общаемся, иногда видимся". Напомним, о разводе после 10 лет брака блогер объявил в сентябре 2023-го, уточнив, что инициатива исходила от Ример. Тогда же он говорил о необходимости "пересобрать себя".

Уточнения

Русла́н Уса́чев (настоящее имя — Русла́н Эдуа́рдович Вихля́нцев; род. 20 мая 1989, Ленинград, СССР) — российский видеоблогер, ведущий, путешественник, художник и организатор фестивалей.





И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.