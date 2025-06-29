Развод, который до сих пор болит: известный блогер откровенно высказался о расставании

Популярный блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев) впервые детально описал переживания после развода.
В интервью Иде Галич он признался, что для восстановления после расставания с Катериной Ример потребовался целый год.
"Занимался самопознанием, отрывался… Сейчас чувствую себя нормально, но, возможно, ещё не до конца пережил", — откровенничал Усачев.
Он подчеркнул, что полностью погрузился в работу, а тяги к новым отношениям нет уже полгода.
Пара сохраняет контакт: "С экс-женой общаемся, иногда видимся". Напомним, о разводе после 10 лет брака блогер объявил в сентябре 2023-го, уточнив, что инициатива исходила от Ример. Тогда же он говорил о необходимости "пересобрать себя".
Русла́н Уса́чев (настоящее имя — Русла́н Эдуа́рдович Вихля́нцев; род. 20 мая 1989, Ленинград, СССР) — российский видеоблогер, ведущий, путешественник, художник и организатор фестивалей.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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