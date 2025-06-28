Леонтьев снова в строю: 76-летний певец неожиданно выступил на Лазурном берегу

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Валерий Леонтьев, избегавший публичности, дал сюрприз-концерт на Лазурном берегу 26 июня. 76-летний артист исполнил хиты для отдыхающих во Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев

Свежие фото и видео опубликовала стилист Анастасия Мальцева. Кадры шокировали поклонников: певец выглядел неожиданно обновлённым.

Это особенно удивительно после недавних заявлений его директора о невозможности гастролей из-за возраста.

"Леонтьев — живой Бог! В 76 лет горит на сцене, безупречен внутри и снаружи", — написала Мальцева, приглашая подписчиков "прикоснуться" к моменту.

Выступление оживило слухи о возвращении артиста в Россию. Видео подтверждает: певец в отличной форме и может порадовать соотечественников после долгого молчания.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).



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