Леонтьев снова в строю: 76-летний певец неожиданно выступил на Лазурном берегу

Валерий Леонтьев, избегавший публичности, дал сюрприз-концерт на Лазурном берегу 26 июня. 76-летний артист исполнил хиты для отдыхающих во Франции.
Свежие фото и видео опубликовала стилист Анастасия Мальцева. Кадры шокировали поклонников: певец выглядел неожиданно обновлённым.
Это особенно удивительно после недавних заявлений его директора о невозможности гастролей из-за возраста.
"Леонтьев — живой Бог! В 76 лет горит на сцене, безупречен внутри и снаружи", — написала Мальцева, приглашая подписчиков "прикоснуться" к моменту.
Выступление оживило слухи о возвращении артиста в Россию. Видео подтверждает: певец в отличной форме и может порадовать соотечественников после долгого молчания.
Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).
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