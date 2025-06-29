Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея

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Екатерина Климова поделилась трогательной историей о взрослении младшего сына Корнея. 16-летний подросток, чьим отцом является актёр Игорь Петренко, впервые заработал собственные деньги.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Игнатович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Климова

Актриса сначала не придала значения его желанию работать летом. Но сюрприз ждал её в спальне.

"Обнаружила букет и три коробки конфет! Тогда всё поняла", — рассказала Климова.

Сейчас звезда готовится к новому этапу: в следующем году Корней окончит школу. "Он стал взрослым", — с гордостью отметила мать четверых детей.

Пользователи Сети поддержали эмоции актрисы. В комментариях сына называют "красавчиком" и "настоящим мужчиной", желая ему успехов.

Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись в 2014-м году спустя почти 10 лет в браке.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.





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