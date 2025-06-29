Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея

Екатерина Климова поделилась трогательной историей о взрослении младшего сына Корнея. 16-летний подросток, чьим отцом является актёр Игорь Петренко, впервые заработал собственные деньги.
Актриса сначала не придала значения его желанию работать летом. Но сюрприз ждал её в спальне.
"Обнаружила букет и три коробки конфет! Тогда всё поняла", — рассказала Климова.
Сейчас звезда готовится к новому этапу: в следующем году Корней окончит школу. "Он стал взрослым", — с гордостью отметила мать четверых детей.
Пользователи Сети поддержали эмоции актрисы. В комментариях сына называют "красавчиком" и "настоящим мужчиной", желая ему успехов.
Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись в 2014-м году спустя почти 10 лет в браке.
Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.