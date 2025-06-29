Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Желудки индейки — спасение для суставов и кожи: тушу с овощами, получается изумительное рагу
Скидки на АКБ больше не в моде: что не так с утилизацией старых аккумуляторов, и при чём тут перекупщики
Не путайте с грязью: эти точки на листьях яблони — первый признак болезни
Казашка из России удивила чемпионку мира на сборах в Казахстане
Больше не нужно тратить тысячи: метод против облысения нашли в природе
Токсичный экспорт: старые айфоны уничтожают деревни в Таиланде
Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера
Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле
Недовольство и гнев: дочь Киркорова ответила на уничижительные комментарии о поцелуе отца с Бузовой

Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: все притворяются гендиректорами

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Шарлиз Терон жёстко раскритиковала сервисы знакомств в беседе с Энди Коэном.

Шарлиз Терон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шарлиз Терон

Оскароносная актриса призналась, что удалила приложения после двух разочаровывающих свиданий.

"Друг зарегистрировал меня, но у каждого парня — фото с Burning Man. Все в профилях "гендиректора ничего", — цитирует Терон издание People.

Второй красный флаг: анкеты пестрят заявлениями об увлечении фитнесом.

При личной встрече иллюзии рушились. Она рассказала, что в реальности человек был совсем другим, поэтому она уточняла, зачем он притворялся. По её словам, ей совершенно не нравится такая практика.

Терон подчеркнула: ложь в профилях убивает доверие. Хотя актриса не стала раскрывать детали свиданий, её вердикт категоричен — возвращаться в dating-приложения она не планирует.

Уточнения

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер и фотомодель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Желудки индейки — спасение для суставов и кожи: тушу с овощами, получается изумительное рагу
Скидки на АКБ больше не в моде: что не так с утилизацией старых аккумуляторов, и при чём тут перекупщики
Не путайте с грязью: эти точки на листьях яблони — первый признак болезни
Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: все притворяются гендиректорами
Казашка из России удивила чемпионку мира на сборах в Казахстане
Больше не нужно тратить тысячи: метод против облысения нашли в природе
Токсичный экспорт: старые айфоны уничтожают деревни в Таиланде
Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера
Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле
Недовольство и гнев: дочь Киркорова ответила на уничижительные комментарии о поцелуе отца с Бузовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.