Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: все притворяются гендиректорами

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Шарлиз Терон жёстко раскритиковала сервисы знакомств в беседе с Энди Коэном.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шарлиз Терон

Оскароносная актриса призналась, что удалила приложения после двух разочаровывающих свиданий.

"Друг зарегистрировал меня, но у каждого парня — фото с Burning Man. Все в профилях "гендиректора ничего", — цитирует Терон издание People.

Второй красный флаг: анкеты пестрят заявлениями об увлечении фитнесом.

При личной встрече иллюзии рушились. Она рассказала, что в реальности человек был совсем другим, поэтому она уточняла, зачем он притворялся. По её словам, ей совершенно не нравится такая практика.

Терон подчеркнула: ложь в профилях убивает доверие. Хотя актриса не стала раскрывать детали свиданий, её вердикт категоричен — возвращаться в dating-приложения она не планирует.

Уточнения

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер и фотомодель.



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