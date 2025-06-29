Лучшее противоядие: Маргарита Симоньян поделилась своим способом борьбы с хейтом

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В непростое время, когда Тигран Кеосаян находится в коме, Маргарита Симоньян продолжает сталкиваться с волной негатива в интернете. Недавно она отреагировала на критический комментарий одной из подписчиц, касающийся её внешности и материнских качеств.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Пользовательница Сети упрекнула журналистку в том, что она якобы не занимается воспитанием детей, перекладывая эту ответственность на нянь, и отметила, что в её возрасте хорошо выглядеть несложно.

Вместо того чтобы вступать в полемику, Симоньян выбрала другой путь. Она ответила подписчице в своём Telegram-канале, пожелав ей обрести радость и благодарность, считая это лучшим способом справиться с негативными эмоциями.

"Я помолюсь за Вас. Чтобы Господь послал Вам радость благодарности. Это лучшее противоядие от того нехорошего чувства, которое, кажется, в Вас поселилось", — высказалась Маргарита Симоньян.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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