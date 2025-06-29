Пора на свидание: что скрывалось за случайной встречей Шепелева и Тулуповой в Tinder

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Роман Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой 9 лет назад вызвал волну критики. Общество обсуждало, что ведущий начал отношения спустя лишь 1,5 года после смерти Жанны Фриске.

Фото: commons.wikimedia.org by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Шепелев

В новом интервью пара раскрыла детали знакомства. Изначально Шепелев говорил, что их свели дети: Платон и дочь Екатерины ходили в один сад.

"Параллельно мы случайно встретились в Tinder. Когда совпало и там, и там — поняли: пора на свидание", — признался Дмитрий.

Оба находились тогда в "уязвимом эмоциональном состоянии". Сегодня у пары трое детей. Младшего сына Тихона они воспитывают "более осознанно".

Шепелев намекнул на скорую свадьбу. Торжество пройдёт без пышных мероприятий — только для самых близких.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



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