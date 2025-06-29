Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без Мбаппе, но с магией Винисиуса: Реал взял своё и идёт за титулом КЧМ
Финал Игры в кальмара-3 раскритиковали как худший в истории: зрители в ярости
Секрет комфортного сна в жару: как правильно использовать вентилятор — 5 важных советов
Лучшие способы приготовления курицы без лишних калорий: польза и оптимальная частота в рационе
Российские морепродукты в Южной Корее: вырос спрос на крабы, но общий импорт на минимуме
Не гламуром единым: места на Ибице, где жить дешево и красиво
Сделали покос — теперь делайте подкормку: трава работает лучше покупных удобрений
Как приготовить коктейль, который освежит в любой жаркий день
Один жест — и щенок теряет доверие: почему нельзя гладить сверху

Пора на свидание: что скрывалось за случайной встречей Шепелева и Тулуповой в Tinder

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Роман Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой 9 лет назад вызвал волну критики. Общество обсуждало, что ведущий начал отношения спустя лишь 1,5 года после смерти Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев
Фото: commons.wikimedia.org by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Шепелев

В новом интервью пара раскрыла детали знакомства. Изначально Шепелев говорил, что их свели дети: Платон и дочь Екатерины ходили в один сад.

"Параллельно мы случайно встретились в Tinder. Когда совпало и там, и там — поняли: пора на свидание", — признался Дмитрий.

Оба находились тогда в "уязвимом эмоциональном состоянии". Сегодня у пары трое детей. Младшего сына Тихона они воспитывают "более осознанно".

Шепелев намекнул на скорую свадьбу. Торжество пройдёт без пышных мероприятий — только для самых близких.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Последние материалы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Город-призрак превратился в оазис для миллионеров
Сзади, но не виноват: как выйти сухим из воды и доказать, что в тебя въехали задним ходом
Пора на свидание: что скрывалось за случайной встречей Шепелева и Тулуповой в Tinder
Дело не в ожогах: Юрий Лоза раскрыл истинную причину проблем со здоровьем Киркорова — всё гораздо серьёзнее, чем вы думали
Томатный спасатель: как сохранить любимые растения в жару
Экономический прогноз: ключевая ставка ЦБ находится на пути к новым минимумам
Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу
Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать
Собаки балдеют от травы, как будто это бургер с беконом: привычка, которая до сих пор необъяснима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.