Тайна, которую скрывали 10 дней: звезда шоу Голос.Дети поделился кадрами помолвки

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

21-летний певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) объявил о помолвке. В своём блоге он показал трогательный момент предложения девушке Александре.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Akmal'

Ролик снят в Италии, где пара отдыхала. Акмаль пригласил избранницу на катер — там и прозвучали заветные слова. О новом статусе артист сообщил лишь спустя 10 дней.

Слухи о свадьбе возникли неделю назад: поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Александры. Влюблённые вместе около четырёх лет.

В марте Ольга Бузова удивлялась, почему певец не делает предложение. Тогда Akmal объяснил: сначала планировал купить квартиру и Mercedes.

Akmal' прославился после участия в пятом сезоне шоу "Голос. Дети", хотя ему так и не удалось дойти до финала. Помимо этого принимал участие в "Голос. Уже не дети", но вновь не смог одержать победу.

Уточнения

Акмаль Абдулхалитович Ходжаниязов (род. 23 ноября 2003; Байрамали, Туркменистан), наиболее известен под сценическим псевдонимом Akmal' — российский певец, музыкант и автор песен уйгурского происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.