Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Лорен Санчес Безос появилась на digital-обложке Vogue перед венчанием с Джеффом Безосом. Она уже использует двойную фамилию.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодожены

В интервью Лорен раскрыла детали подготовки. Она соблюла традиции: жених не видел платье до церемонии. Образ включил серьги Dolce & Gabbana ("взаймы") и "синий" сувенир — секретный предмет из космоса.

Несмотря на мировой ажиотаж, Санчес назвала свадьбу "интимной". Из 200 гостей 70 — родственники. Модельер Стефано Габбана подтвердил её запрос на "классику и элегантность".

Изначально Лорен рассматривала смелые фасоны, но выбрала закрытое платье. Её вдохновил наряд Софи Лорен в "Плавучем доме". На создание ушло 900 часов ручной работы. Для идеальной посадки невеста сбросила 1,6 кг, отказавшись от соли и алкоголя.

Санчес показала Vogue и второе платье — бархатное бордо в стиле венецианских дожей. Город для торжества ей посоветовали Доменико Дольче и Диана фон Фюрстенберг.

Свадьба 61-летнего основателя Amazon и 55-летней Санчес проходит в Венеции. Бюджет трёхдневного праздника, по данным источников, достиг 55 миллионов долларов.

Уточнения

Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.





Лорен Венди Санчес (англ. Lauren Wendy Sánchez; род. 19 декабря 1969, Альбукерке, Нью-Мексико) — американская актриса, журналистка, писательница и благотворитель, получившая известность как репортёр и телеведущая развлекательных программ и выпусков новостей.



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