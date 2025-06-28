Смерть Мардж Симпсон — фейк? Новый поворот в легендарном сериале

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Паника фанатов оказалась преждевременной: Мардж Симпсон не погибнет в каноне сериала. Продюсер Мэтт Селман в интервью Variety чётко опроверг слухи, порождённые финалом 36-го сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Rastrojo (D•ES), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Симпсоны на Голливудской аллее славы

Эпизод "Estranger Things" показал альтернативное будущее: после смерти Мардж Барт и Лиза становятся чужими, но мирятся благодаря её посмертному видео. Финал с Мардж на небесах "в романе с Ринго Старром" вызвал бурю в соцсетях.

"У "Симпсонов" нет канона! За 790 серий мы делали столько временных скачков, что любая "смерть" условна. Мардж жива и останется в сериале", — напомнил Селман.

Лишь две смерти персонажей признаны необратимыми за 35 лет: Мод Фландерс (сезон 11) и Эдна Крабаппель (после ухода актрисы Марсии Уоллес). Остальные сюжеты — "спекулятивные фантазии".

Продюсер предположил, что кликбейт-заголовки исказили суть эпизода, но отметил позитив: "Это доказывает: зрителям небезразлична Мардж! А абсурдные слухи… даже полезны для шоу".

Финал 36-го сезона пока недоступен на Disney+ в Бразилии, что подогрело спекуляции. Новый сезон "Симпсонов" стартует осенью 2025 года — с живой и невредимой Мардж.

Уточнения

«Си́мпсоны» (англ. The Simpsons) — американский анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company.



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