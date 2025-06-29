Вика Цыганова вступилась за Илью Резника: суровые слова в адрес Пугачёвой

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После откровений Ильи Резника о том, как Алла Пугачёва обвинила его в трусости и предательстве, последовала реакция от Вики Цыгановой.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Цыганова и раньше критиковала Пугачёву. Теперь она выразила возмущение её словами в адрес поэта и автора слов к её песням, считая, что уехавшая из России артистка не имеет морального права бросаться подобными обвинениями в адрес человека, который остался в родной стране и поддерживает российских солдат.

"Иногда кажется, что эти люди живут в параллельной реальности или же на другой планете. Певица, сначала сбежавшая в Израиль, а затем на Кипр, называет поэта-песенника Илью Резника трусом и предателем. За что? Потому что он православный, верит в Бога, любит родину и помогает бойцам", — заявила Вика Цыганова в личном блоге.

Также она подчеркнула, что Пугачёва имеет двойное гражданство и уехала в особенно сложный для России период.

"Величие артиста не в голосе и не в популярности, а в масштабе личности, способности мыслить правильно и стремиться к добру. В железных моральных принципах, в скромности и смирении", — заключила Цыганова.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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