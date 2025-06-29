Неувядающая красота Жасмин: 47-летняя певица рассказала, как поддерживает форму без чудодейственных средств

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

47-летняя Жасмин восхищает поклонников своей неувядающей красотой и стройностью. В недавнем интервью она раскрыла секрет поддержания отличной формы, развеяв миф о чудодейственных способах. По словам артистки, ключ к успеху — это ежедневная работа над собой и забота о своём теле.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жасмин

"Подготовка к лету — это не только про внешний вид, а скорее про заботу о себе: здоровье, энергия и хорошее настроение", — подчеркнула Жасмин в беседе с Леди Mail.

Певица сообщила, что ей важно хорошо выглядеть не только летом, но и в остальные времена года, поэтому она никогда не забывает о физических упражнениях, включающих в себя кардио и силовые тренировки. Также она следит за питанием и ограничивает употребление сладких и жирных продуктов. Жасмин стремится к естественности, поэтому не планирует искусственно менять свою внешность.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).



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