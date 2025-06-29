Место, где родилась любовь: Бородина и Сердюков отправились в свадебное путешествие

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков, связавшие себя узами брака, отправились в романтическое свадебное путешествие на Алтай. Это место для пары особенное, ведь именно там, около года назад, на съёмках телешоу между ними вспыхнула искра и завязался бурный роман.

Фото: flickr.com by Wendelin Jacober, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Костёр

"Алтай — моё место силы. Место, где родилась наша любовь", — написала телеведущая в личном блоге.

Супруги наслаждались красотами алтайской природы, посещая живописные уголки и, конечно же, не забывая делиться впечатлениями с подписчиками. Ксения активно публиковала десятки сторис, запечатлевая каждый момент их путешествия.

Помимо созерцания прекрасных пейзажей, молодожёны активно проводили время на природе. Они приготовили ароматную уху на костре, а вечером под звуки живой музыки насладились традиционным русским ужином с пельменями и настойкой. Алтай стал идеальным местом для начала их семейной жизни, наполненным романтикой, красотой и душевным теплом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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