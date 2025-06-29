Татьяна Лазарева** удивила подписчиков: зачем она лизнула стену в Венеции?

Бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева** (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), ныне проживающая за границей, поделилась своими впечатлениями от Венеции.
В своём Telegram-канале она опубликовала видео, где предстала у кирпичной стены, покрытой белым налётом. Знаменитость призналась, что её поразила необычная особенность местных зданий. По её словам, то, что выглядит как старая кладка, на самом деле является солью, осевшей на кирпичах. Чтобы убедиться в этом, она даже лизнула стену.
"Солёненькая!" — с восторгом прокомментировала Лазарева**.
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
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