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Секреты популярности: Маргарита Овсянникова намекнула Егору Криду, кого стоит целовать для хайпа

1:14
Шоу-бизнес

На недавнем московском выпускном вечере певица Маргарита Овсянникова неожиданно поделилась пикантной подробностью из жизни Егора Крида. В беседе с журналистами Super.ru она приоткрыла завесу тайны над его отношениями с Люсей Чеботиной.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Оказывается, на своём дне рождения Крид не удержался и поцеловал 28-летнюю коллегу. Момент был запечатлён и попал в интернет, вызвав бурную реакцию среди фанатов.

Однако, по мнению Овсянниковой, эта новость не затмила её собственную персону. Она с юмором отметила, что даже после такого события в рекомендациях всё равно мелькает она, летящая на воздушных шарах.

"Вы представляете? А я думаю, это же надо было настроиться, поцеловаться, проснуться утром, а в рекомендациях всё ещё Маргошка Овсянникова на шариках летает", — размышляет певица.

В завершение своего рассказа она в шутку обратилась к самому Криду и намекнула ему на то, что нужно тщательно обдумывать, кого лучше всего целовать для поднятия своей популярности.

"Егор, понимаешь, с кем целоваться надо?" — добавила Маргарита.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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