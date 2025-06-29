Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Хилькевич призналась в кризисе брака: мы теряли друг друга и себя, но спасли семью
Закатал — и как будто собрал весь огород в одну банку: овощное ассорти, которое съедается первым
России хватит на 1000 лет! Уголь остаётся в игре на столетия
Немцы массово отказываются от Турции — причина удивит даже россиян
Этот простой трюк с лавровым листом сделает ваш дом невероятно свежим — и вы не поверите, как быстро
Новая волна автоподстав: схемы становятся хитрее, а доказать невиновность — труднее
Не просто растение: вот почему папоротник должен быть в каждом доме
Когда жара сводит с ума — животные действуют нестандартно
Земля бьётся в конвульсиях: нечто внутри нашей планеты готово разорвать ее

Попал бы в ад: Иосиф Пригожин раскрыл правду о своём несостоявшемся сотрудничестве с Азизой

1:21
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин поделился историей о несостоявшемся сотрудничестве с певицей Азизой, победительницей шоу "Ты — суперстар!" в 2007 году. После завершения проекта Пригожин, будучи продюсером, предложил Азизе контракт, но вскоре пожалел об этом решении.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, он вовремя осознал, что работа с Азизой может обернуться для него "адом". Спасением стало то, что певица подписала контракт карандашом.

"И потом мне говорит: "Давай, исполняй контракт". Я взял и стёр ластиком подпись. Осознал, что не хочу с ней работать. Мы с ней пересекаемся, видимся, она мне ничего плохого не сделала, но я понял, что попал бы в ад", — заявил он.

Продюсер добавил, что отказался от работы с Азизой из-за её непростого характера. Он также вспомнил последний скандал, связанный с участием певицы на шоу "Маска".

"Я помню, как Азиза психанула и на всех газовала после того, как ушла из "Маски" раньше времени. Она собиралась выиграть, что ли? Условно говоря, мы все играем. Да, так получилось, что открыли маску, никто не знал, что там Азиза, все думали — там Анита Цой. А она прокляла всех", — рассказал он.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Турбомотор и частые остановки: невидимая угроза от удобной технологии
Фитнес начинается в голове: как визуализация приближает вас к идеальной форме
Кукуруза и огурец по-новому: летний салат, который съедается первым
Морской супергерой подвёл: когда дельфин не спешит на помощь
Ваши трубы спасены! Вот как вернуть свежесть в ванную и кухню за 5 минут
Развод, который до сих пор болит: известный блогер откровенно высказался о расставании
Когда солнца нет неделями, а тля атакует: что поможет спасти грядки
Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает
Подработка для школьников: сколько платят подросткам и какие сферы самые популярные
Поцелуи могут передавать не только чувства — но и тревожность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.