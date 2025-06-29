Попал бы в ад: Иосиф Пригожин раскрыл правду о своём несостоявшемся сотрудничестве с Азизой

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин поделился историей о несостоявшемся сотрудничестве с певицей Азизой, победительницей шоу "Ты — суперстар!" в 2007 году. После завершения проекта Пригожин, будучи продюсером, предложил Азизе контракт, но вскоре пожалел об этом решении.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, он вовремя осознал, что работа с Азизой может обернуться для него "адом". Спасением стало то, что певица подписала контракт карандашом.

"И потом мне говорит: "Давай, исполняй контракт". Я взял и стёр ластиком подпись. Осознал, что не хочу с ней работать. Мы с ней пересекаемся, видимся, она мне ничего плохого не сделала, но я понял, что попал бы в ад", — заявил он.

Продюсер добавил, что отказался от работы с Азизой из-за её непростого характера. Он также вспомнил последний скандал, связанный с участием певицы на шоу "Маска".

"Я помню, как Азиза психанула и на всех газовала после того, как ушла из "Маски" раньше времени. Она собиралась выиграть, что ли? Условно говоря, мы все играем. Да, так получилось, что открыли маску, никто не знал, что там Азиза, все думали — там Анита Цой. А она прокляла всех", — рассказал он.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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