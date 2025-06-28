18 лет любви завершены: Марион Котийяр и Гийом Кане объявили о расставании

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Французский кинематограф прощается с легендарным творческим и личным союзом. Марион Котийяр и Гийом Кане официально объявили о расставании в пятницу, 27 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марион Котийяр

В заявлении для агентства AFP пара подчеркнула: решение принято совместно и с глубоким уважением друг к другу.

"После 18 лет жизни вместе мы расстаёмся по взаимному согласию", — говорится в сообщении.

Котийяр и Кане, воспитывающие двоих детей — 14-летнего Марселя и 8-летнюю Луизу, попросили СМИ сохранить конфиденциальность: "Мы делимся этой новостью, чтобы избежать спекуляций. Наш главный приоритет — благополучие детей".

История пары неразрывно связана с кино. Они познакомились ещё в 2003 году на съёмках "Детских игр", но роман завязался лишь четыре года спустя.

За 18 лет Котийяр неоднократно снималась у Кане-режиссёра — от культовых "Маленьких лжи" до свежего блокбастера "Астерикс". Их последний совместный проект "Карма" завершил съёмки буквально месяц назад.

В заявлении звёзды особо отметили сохраняющееся взаимопонимание.

Уточнения

Марио́н Котийя́р (фр. Marion Cotillard; род. 30 сентября 1975, Париж, Франция) — французская актриса театра, телевидения и кино.



Гийом Кане́ (фр. Guillaume Canet; род. 10 апреля 1973, Булонь-Бийанкур, Франция) — французский актёр, кинорежиссёр и сценарист.



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