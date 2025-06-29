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Седокова против хейтеров: как певица справляется с оскорблениями после трагедии

1:11
Шоу-бизнес

После трагической утраты бывшего супруга Яниса Тиммы певица Анна Седокова столкнулась с волной критики, когда решила вернуться к публичной жизни. Пережив период затворничества, певица вновь появилась в социальных сетях и на сцене, что вызвало неоднозначную реакцию у части аудитории.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

Недавно Седокова поделилась в своих аккаунтах переживаниями, вызванными негативными комментариями. Она рассказала о потоке оскорблений, касающихся её внешности и возраста, которые обрушились на неё после первого выхода в свет после трагедии. Певица призналась, что этот шаг дался ей с огромным трудом.

Седокова отметила, что в тот момент старалась не обращать внимания на критику, но сейчас решила высказаться. Она подчеркнула, что многие люди, не понимая сути скорби, раздают советы о том, как правильно её переживать.

"Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чём это слово, но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой, а о нём говорили, как о великом спортсмене, а не всё это", — добавила Анна в личном блоге.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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