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Недовольство и гнев: дочь Киркорова ответила на уничижительные комментарии о поцелуе отца с Бузовой

0:46
Шоу-бизнес

Аллу-Викторию, дочь Филиппа Киркорова, начали травить в Сети из-за поцелуя и всего остального, что произошло между её отцом и Ольгой Бузовой на концерте Димы Билана.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Алле-Виктории стали постоянно писать издевательские комментарии с предложениями готовиться к свадьбе отца с Бузовой и с размышлениями о том, какой мачехой станет звезда "Дома-2".

Поначалу дочь знаменитого исполнителя пыталась оборачивать в шутку подобные слова, но в конце концов её терпение лопнуло и она обрушила гнев на очередного пользователя, который, как и другие, принялся муссировать эту тему.

"Ты издеваешься? Я много раз писала, что не надо мне об этом напоминать", — возмутилась Алла-Виктория.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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