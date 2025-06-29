Тайна детства Люси Чеботиной: певица раскрыла, почему ей было одиноко в школе

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Люся Чеботина призналась, что в школе её недолюбливали и сверстники, и учителя. Она чувствовала себя белой вороной, и причиной было то, что у неё уже в школьные годы возникло желание стать звездой в будущем.

Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

"Не любили меня как-то в школе особо учителя, скептически относились к моей мечте быть певицей и особо не пытались меня заставлять учиться, потому что понимали, что там всё плохо, там всё про творчество", — пояснила Чеботина в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

При этом Люся с удовольствием встретилась бы с бывшими одноклассниками, ведь ей интересно узнать, как у кого сложилась жизнь, но никто из них не устраивает такие встречи.

"Я не знаю, почему мои одноклассники не проявляют инициативу устроить какую-то встречу выпускников, обменяться информацией, кто кем стал, кто чего добился. Мне любопытно, кем они выросли, у кого-то есть уже семьи", — поделилась артистка.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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