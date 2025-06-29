Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мурлыканье кошки: сигнал любви или тревожный симптом
Знаки — они повсюду: Москва готовит самую дорогую коллекцию табличек в истории
Летний хит: как приготовить окрошку за 30 минут и не растерять полезные свойства
Бьюти-супергерои по типу кожи: какие маски спасут тебя от сухости, жирного блеска и тусклого цвета
Алкоголь под шашлык - дуэт-убийца: как мясо превращается в тайный удар по вашему здоровью
Берегите здоровье без химии: запах, от которого бегут даже клещи — натуральный метод из глухой Тайги
Кейт Уинслет отказалась от роли: что это значит для сериала?
Почему шторы больше не в моде: 3 главные причины отказаться от них и 6 модных альтернатив
Секрет сладкой клубники на следующий год — и он зависит от ваших действий сегодня

Тайна детства Люси Чеботиной: певица раскрыла, почему ей было одиноко в школе

0:59
Шоу-бизнес

Люся Чеботина призналась, что в школе её недолюбливали и сверстники, и учителя. Она чувствовала себя белой вороной, и причиной было то, что у неё уже в школьные годы возникло желание стать звездой в будущем.

Люся Чеботина
Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

"Не любили меня как-то в школе особо учителя, скептически относились к моей мечте быть певицей и особо не пытались меня заставлять учиться, потому что понимали, что там всё плохо, там всё про творчество", — пояснила Чеботина в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

При этом Люся с удовольствием встретилась бы с бывшими одноклассниками, ведь ей интересно узнать, как у кого сложилась жизнь, но никто из них не устраивает такие встречи.

"Я не знаю, почему мои одноклассники не проявляют инициативу устроить какую-то встречу выпускников, обменяться информацией, кто кем стал, кто чего добился. Мне любопытно, кем они выросли, у кого-то есть уже семьи", — поделилась артистка.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Мурлыканье кошки: сигнал любви или тревожный симптом
Знаки — они повсюду: Москва готовит самую дорогую коллекцию табличек в истории
Тайна детства Люси Чеботиной: певица раскрыла, почему ей было одиноко в школе
Летний хит: как приготовить окрошку за 30 минут и не растерять полезные свойства
Бьюти-супергерои по типу кожи: какие маски спасут тебя от сухости, жирного блеска и тусклого цвета
Алкоголь под шашлык - дуэт-убийца: как мясо превращается в тайный удар по вашему здоровью
Берегите здоровье без химии: запах, от которого бегут даже клещи — натуральный метод из глухой Тайги
Кейт Уинслет отказалась от роли: что это значит для сериала?
Почему шторы больше не в моде: 3 главные причины отказаться от них и 6 модных альтернатив
Секрет сладкой клубники на следующий год — и он зависит от ваших действий сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.