Воссоединение под звуки истории: как Ронни О'Салливан и Лейла Руасс стали мужем и женой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан и актриса Лейла Руасс тайно поженились.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Церемония состоялась в St George's Town Hall на Cable Street (Шэдуэлл, Ист-Энд) — районе, где родилась невеста.

Пара воссоединилась в январе 2025 года после краткого расставания. В Instagram* Лейла объяснила шаг: "Палестинцы научили меня обновлять любовь. Это наш способ нажать кнопку перезагрузки".

Она подчеркнула символичность места — по её словам, здесь в 1936 году антифашисты и еврейская община остановили марш БСФ (Британский союз фашистов Освальда Мосли), на их плечах супруги сказали друг другу "да"".

Руасс, известная по сериалам "Жёны футболистов" и "Холби Сити", назвала Ист-Энд сердцем своей идентичности:

"Здесь я родилась, училась, вышла замуж и буду похоронена. Мои корни нерушимы", — подчеркнула она.

О'Салливан лаконично прокомментировал: "Мы наконец официальны! Мистер и миссис О'Салливан".

Поздравления от знаменитостей включали сообщения Эамонна Холмса ("Восхищён за вас обоих!") и Дениз ван Аутен.

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Уточнения

Ро́нальд Анто́нио (Ронни) О’Салливан, OBE (англ. Ronald Antonio O'Sullivan; род. 5 декабря 1975, Уордсли, Уэст-Мидлендс) — английский профессиональный игрок в снукер и пул. Член снукерного Зала славы с 2012 года.





Ле́йла Абдессела́м Руа́сс (англ. Laila Abdesselam Rouass; 22 июня 1971, Степни, Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса.



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