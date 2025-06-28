Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глобальное потепление может превысить 2°C — и это реальный сценарий
Трясёт, воет, но едет: как Lada Vesta покорила Россию наперекор всем конкурентам
Пёс грызёт тапки, а кошка шипит на гостей: не игнорируйте эти знаки
Без этих продуктов макияж глаз выглядит устало: что должно быть в косметичке каждой женщины
До осени покрыт золотыми шарами: неприхотливый цветок, который превратит ваш участок в сказочный сад
Сбережения против ипотеки? Что выгоднее россиянам в ближайшие месяцы
Легко и быстро: как очистить гриль без химикатов, используя всего три ингредиента
Единственная роль в кино: почему Маргарита Симоньян больше не снималась в фильмах мужа
Секрет чёрного золота: зелёные растения, которые жгут как бензин

Не для нас: загадочная претензия Iron Maiden к самому популярному фестивалю Британии

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон развеял все сомнения: группа никогда не выступит на Гластонбери.

Брюс Дикинсон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Брюс Дикинсон

В интервью The independent музыкант повторил то, что говорил уже много раз.

"Я всегда говорил — откажемся, даже если пригласят. Не хочу играть для Гвинет Пэлтроу в пафосной палатке, пропитанной духами", — пояснил он.

Это продолжение его давней позиции. Еще в 2014 году Дикинсон называл фестиваль "самой буржуазной вещью на планете". По его словам, Гластонбери утратил альтернативность и стал "не для нас".

Концерт Iron Maiden в лондонском стадионе (80 000 фанатов 28 июня) совпал с фестивалем. Но это не "ответ" организаторам, подчёркивает певец.

Группа предпочитает рок-ивенты вроде Download или Sonisphere. По его словам, на Гластонбери может тусоваться "средний класс" в то время, как" настоящие фанаты придут в Knebworth, хлебнут пива и оторвутся".

Группа сейчас в туре Future Past с альбомом Senjutsu. В то же время на главной сцене Гластонбери выступили Нил Янг и загадочный Patchwork.

Уточнения

Iron Maiden (рус. Айрон Мэйден, МФА: [ˈaɪən ˈmeɪdən]; с англ. — «Железная дева») — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом.
 

Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства (англ. Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, часто сокращаемый до Glastonbury или Glasto) — музыкальный фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалёку от города Гластонбери в Великобритании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Последние материалы
Сбережения против ипотеки? Что выгоднее россиянам в ближайшие месяцы
Легко и быстро: как очистить гриль без химикатов, используя всего три ингредиента
Единственная роль в кино: почему Маргарита Симоньян больше не снималась в фильмах мужа
Секрет чёрного золота: зелёные растения, которые жгут как бензин
Не для нас: загадочная претензия Iron Maiden к самому популярному фестивалю Британии
Они не боятся воды — они ненавидят то, что она делает с их телом
Как сделать домашние блинчики воздушными — простой трюк от профессиональных поваров
Укрепите мышцы спины и раскройте грудную клетку за 5 минут в день: это уникальное упражнение любят все йоги
Сквозь облака к рекордам: 10 самых загруженных аэропортов США, которые удивят своими масштабами
С виду — бизнес-класс, внутри — стареющая классика: что скрывает Opel Insignia с пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.