Не для нас: загадочная претензия Iron Maiden к самому популярному фестивалю Британии

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон развеял все сомнения: группа никогда не выступит на Гластонбери.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Брюс Дикинсон

В интервью The independent музыкант повторил то, что говорил уже много раз.

"Я всегда говорил — откажемся, даже если пригласят. Не хочу играть для Гвинет Пэлтроу в пафосной палатке, пропитанной духами", — пояснил он.

Это продолжение его давней позиции. Еще в 2014 году Дикинсон называл фестиваль "самой буржуазной вещью на планете". По его словам, Гластонбери утратил альтернативность и стал "не для нас".

Концерт Iron Maiden в лондонском стадионе (80 000 фанатов 28 июня) совпал с фестивалем. Но это не "ответ" организаторам, подчёркивает певец.

Группа предпочитает рок-ивенты вроде Download или Sonisphere. По его словам, на Гластонбери может тусоваться "средний класс" в то время, как" настоящие фанаты придут в Knebworth, хлебнут пива и оторвутся".

Группа сейчас в туре Future Past с альбомом Senjutsu. В то же время на главной сцене Гластонбери выступили Нил Янг и загадочный Patchwork.

Уточнения

Iron Maiden (рус. Айрон Мэйден, МФА: [ˈaɪən ˈmeɪdən]; с англ. — «Железная дева») — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом.





Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства (англ. Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, часто сокращаемый до Glastonbury или Glasto) — музыкальный фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалёку от города Гластонбери в Великобритании.



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