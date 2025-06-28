Любимый ресторан Джейсона Момоа в Будапеште: шеф-повар раскрыл предпочтения актёра

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Во время съёмок "Дюны" в 2019 году Джейсон Момоа покорил Будапешт своей харизмой. Актёр не только осмотрел Парламент и базилику Святого Иштвана, но и нашёл любимый ресторан — Pomo D'oro в районе Terézváros.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джейсон Момоа

Владелец заведения Джанни Аннони с теплотой вспоминает визит голливудской звезды:

"Момоа невероятно дружелюбен! У него даже есть постоянный столик — не изолированный, а среди гостей. Он обожает крафтовое пиво и морепродукты. Для него я бы приготовил пасту Тальолини с морскими гребешками", — отметил он.

Осенью 2025 года актёр снова посетит венгерскую столицу — на этот раз с бизнес-миссией. Основанный им бренд премиальной водки Meili Vodka (совладелец — Блейн Халворсон) проведёт в Будапеште эксклюзивный мастер-класс #CleanSpiritWildHeart для топ-10 барменов.

Аннони подчёркивает деликатность в обслуживании знаменитостей: по его словам, руководство заведения никогда не афиширует визиты звёзд заранее, соблюдая их комфорт. Однако если Момоа захочет зайти в ресторан, то двери для него всегда открыты.

Уточнения

Джо́зеф Дже́йсон Намаке́аха Момо́а (англ. Joseph Jason Namakaeha Momoa; род. 1 августа 1979, Гонолулу, Гавайи) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения.



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