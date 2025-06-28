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Металлоконструкция рухнула на зрителей концерта Спрингстина в Германии: трое пострадали

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

ЧП произошло на концерте Брюса Спрингстина в немецком Гельзенкирхене в субботу.

Брюс Спрингстин
Фото: commons.wikimedia.org by Ugandanstyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брюс Спрингстин

Многофункциональный металлический элемент весом в несколько килограммов сорвался с потолочных конструкций прямо на зрительские места.

По данным полиции, пострадали трое: женщины 22 и 50 лет, а также 48-летний мужчина. Тяжесть их травм уточняется. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Несмотря на инцидент, шоу 75-летней рок-легенды продолжилось.

Предварительное расследование показало: объект длиной около метра оторвался от осветительной фермы над центральной зоной арены. Территорию под конструкцией немедленно оцепили. Специалисты выясняют причины обрушения и проверяют надежность остальных элементов.

Концерт собрал тысячи поклонников. Это было финальное немецкое выступление Спрингстина в рамках европейского тура после шоу в Берлине и Франкфурте. Обстоятельства происхождения инцидента расследуются.

Уточнения

Брюс Фре́дерик Джо́зеф Спри́нгстин (англ. Bruce Frederick Joseph Springsteen), известный под прозвищем Босс (англ. the Boss; род. 23 сентября 1949, Лонг-Бранч, Нью-Джерси, США) — американский рок-исполнитель, автор песен и гитарист, творчество которого на протяжении более шести десятилетий оказывает глубокое влияние на мировую музыкальную культуру.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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