94-летняя Марла Гиббс покорила красную дорожку с правнучкой: редкий выход легенды

Легенда американского телевидения Марла Гиббс (94 года) появилась на красной дорожке. Это произошло 26 июня на мероприятии Фонда SAG-AFTRA.
Особую теплоту событию придало присутствие её правнучки, актрисы Обриеллы Уитрон.
Гиббс навсегда вошла в историю как остроумная домработница Флоренс из культовых "Джефферсонов". Её дуэт с Шерманом Хемсли подарил телезрителям пять сезонов искрометного юмора. Позже она блистала в ситкоме "227", став его звездой и негласным продюсером. Именно на этой площадке она поддержала юную Реджину Кинг.
Её появление стало символом преемственности поколений в Голливуде. Обриелла Уитрон уже делает первые шаги в профессии. Интересно, что они вместе снялись в коротком метре "Милдред за миллион". Там Гиббс играет роль, созвучную реальности: бабушку, пытающуюся понять мир правнучки через TikTok.
Гиббс выглядела элегантно и излучала радость. Поклонники и коллеги тепло приветствовали актрису, чьи работы десятилетиями радуют зрителей.
Марла Гиббс (англ. Marla Gibbs, наст. имя Маргарет Тереза Брэдли (англ. Margaret Theresa Bradley); род. 14 июня 1931, Чикаго, Иллинойс) — американская актриса, певица, сценарист и телевизионный продюсер, пятикратный номинант на премию «Эмми».
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