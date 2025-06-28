94-летняя Марла Гиббс покорила красную дорожку с правнучкой: редкий выход легенды

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легенда американского телевидения Марла Гиббс (94 года) появилась на красной дорожке. Это произошло 26 июня на мероприятии Фонда SAG-AFTRA.

Фото: commons.wikimedia.org by John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марла Гиббс

Особую теплоту событию придало присутствие её правнучки, актрисы Обриеллы Уитрон.

Гиббс навсегда вошла в историю как остроумная домработница Флоренс из культовых "Джефферсонов". Её дуэт с Шерманом Хемсли подарил телезрителям пять сезонов искрометного юмора. Позже она блистала в ситкоме "227", став его звездой и негласным продюсером. Именно на этой площадке она поддержала юную Реджину Кинг.

Её появление стало символом преемственности поколений в Голливуде. Обриелла Уитрон уже делает первые шаги в профессии. Интересно, что они вместе снялись в коротком метре "Милдред за миллион". Там Гиббс играет роль, созвучную реальности: бабушку, пытающуюся понять мир правнучки через TikTok.

Гиббс выглядела элегантно и излучала радость. Поклонники и коллеги тепло приветствовали актрису, чьи работы десятилетиями радуют зрителей.

Уточнения

Марла Гиббс (англ. Marla Gibbs, наст. имя Маргарет Тереза Брэдли (англ. Margaret Theresa Bradley); род. 14 июня 1931, Чикаго, Иллинойс) — американская актриса, певица, сценарист и телевизионный продюсер, пятикратный номинант на премию «Эмми».



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