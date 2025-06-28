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75-летний Ронни Макдауэлл перенёс микроинсульт: сын делится обнадёживающими новостями

1:14
Шоу-бизнес » Зарубежный

Обнадёживающие новости пришли о здоровье легенды кантри Ронни Макдауэлла. На прошлых выходных 75-летний певец почувствовал себя плохо прямо на сцене фестиваля в Пенсильвании. Его речь стала невнятной во время выступления.

Ронни Макдауэлл
Фото: commons.wikimedia.org by Mrdean3, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ронни Макдауэлл

Артиста немедленно госпитализировали. Диагноз — микроинсульт. К счастью, серьёзных последствий врачи не обнаружили. Сын Макдауэлла, Ронни-младший, сообщил, что отец уже выписан.

Состояние певца улучшается. Однако ему предстоит операция в ближайшие недели. Точные сроки и детали процедуры уточняются. Некоторые остаточные симптомы инсульта пока есть.

Но медики уверяют — это нормально. Проблемы могут пройти как за день, так и за несколько месяцев. Важно, что угрозы долгосрочных осложнений нет. Макдауэллу даже разрешили продолжить выступления.

Сын артиста выразил глубокую благодарность персоналу больницы. Также он поблагодарил поклонников за тёплые слова поддержки. Сам Макдауэлл, выписавшись, сразу отправился в любимый ресторан.

Уточнения

Ка́нтри или кантри-му́зыка (от англ. country music, дословно — «сельская музыка») — обобщённое название формы музицирования, возникшей среди белого населения сельских районов юга и запада США, и основанной на песенных и танцевальных мелодиях, завезённых в Северную Америку ранними переселенцами из Европы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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