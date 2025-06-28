Названы молодые претенденты на роль Бонда — продюсеры отсеяли стариков

На роль нового Джеймса Бонда ищут актёра младше 30 лет. Среди главных претендентов — Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон.
При этом ранее в медиа активно обсуждались кандидатуры Аарона Тейлора-Джонсона и Генри Кавилла, однако они, как выяснилось, не проходят по возрастному критерию: продюсеры хотят "молодую кровь".
Премьера следующей части франшизы может состояться не раньше 2028 года.
Что касается режиссёрского кресла, Variety сообщает, что Amazon рассматривал кандидатуру Кристофера Нолана, но в итоге выбор пал на Дени Вильнёва, известного по фильмам "Дюна" и "Прибытие".
Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».
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